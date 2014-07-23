Завтра еще два рейса отправятся в Нидерланды с телами жертв катастрофы Boeing-777

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 19.00 23 июля 2014 международными экспертами подготовлен к отправке 51 контейнер с телами и фрагментами тел погибших пассажиров самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». На завтра запланирована отправка этих контейнеров на двух самолетах международного аэропорта «Харьков» в город Эйндховен Королевства Нидерландов.

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В настоящее время на территории ГП «Завод им.Малышева» группа международных экспертов, среди которых - эксперты из Королевства Нидерландов, Австралии, Малайзии, США и Великобритании, продолжают работу над осмотром тел погибших и подготовкой их к транспортировке в Королевство Нидерландов согласно договоренности Украины и всех стран, чьи граждане трагически погибли в страшной авиакатастрофе, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня из Харькова в Эйндховен осуществлено два авиарейса. Для проведения экспертизы в Королевство Нидерландов доставлены 40 контейнеров с телами и фрагментами тел погибших пассажиров.