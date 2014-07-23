Два украинских СУ-25 могли сбить с территории РФ на высоте более 5 тысяч метров - СНБО

Два украинских самолета СУ-25 могли сбить с территории РФ на высоте 5,2 тысячи метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в районе поселка Дмитровка четыре штурмовика Су-25 оказывали огневую поддержку подразделениям Вооруженных сил Украины, которые мужественно удерживают позиции на границе нашего государства», - отметил он.

Читайте такжеМинобороны: два из четырех Су-25 сил АТО были сбиты при возвращении с задания

«После успешного выполнения задания они были обстреляны из зенитно-ракетных комплексов мощного действия, несмотря на противоракетные маневры и отстрел тепловых ловушек, два наших самолеты на высоте 5,2 тыс. метров были подбиты», - добавил Лысенко.

«По предварительной информации, запуск ракет был осуществлен с территории РФ», - заявил спикер СНБО

«ПЗРК, которые имеются в распоряжении террористов, не имеют такой высоты поражения», - добавил он.

Читайте такжеВ СНБО подтвердили, что на Донбассе боевики сбили два украинских самолета

Как сообщал УНИАН, журналист одного из украинских телеканалов Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook о том, что на Донбассе боевики сбили 2 украинских самолета.

«Сбили еще две наши СУшки... Информация с передовой от наших военных. Один из самолетов выполнял боевую задачу в районе Лисичанска. Летчики успели катапультироваться. Их пытаются разыскать. По предварительной информации, район эвакуации контролируют террористы», - сообщил журналист.

Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский также подтвердил УНИАН эту информацию.

Читайте такжеУкраинские военные в зоне АТО снова сбили российский беспилотник

«Приблизительно час тому назад в районе Саур Могилы (курган на окраине г. Снежное – УНИАН) были сбиты два самолета-штурмовика СУ-25. Чем были сбиты самолеты – выясняется. Сбиты были на территории, которая контролируется представителями «ДНР». На месте падения самолетов работает спецотряд, который должен установить все причины происшествия», - сказал Дмитрашковский.

При этом он добавил, что о летчиках сбитых самолетов «пока ничего неизвестно».