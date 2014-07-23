Турчинов заявил, что Путин врет о своих войсках на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время парламентских слушаний на тему: “Обороноспособность Украины в XXI веке: вызовы, угрозы и пути их преодоления”.

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“Ведется война против Украины в Донецкой и Луганской областях”, - отметил Турчинов.

По его словам, не является тайной, что на границах с Украиной “продолжают концентрироваться российские вооруженные силы, которые готовы к вторжению на нашу территорию”.

“И все заверения президента Путина мировой общественности, к величайшему сожалению, является ложью”, - подчеркнул Турчинов.

По его словам есть попытки дестабилизировать ситуацию во многих областях на юге и востоке Украины: в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской.

Председатель ВР поблагодарил всех, кто контролирует ситуацию и блокирует “распространение террористической опасности по нашей стране”.