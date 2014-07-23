В СНБО подтвердили, что на Донбассе боевики сбили два украинских самолета.

Эту информацию подтвердил УНИАН спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Да, та информация, что сбили два наших истребителя, соответствует действительности»,- сказал он.

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Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский также подтвердил, что в Донецкой области террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сбили два украинских самолета-штурмовика СУ-25.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.

«Примерно час назад в районе Саур-Могилы (курган в окрестности г. Снежное – УНИАН) были сбиты два самолета – штурмовики СУ-25. Чем были сбиты самолеты – выясняется. Сбиты были на территории, которая контролируется представителями «ДНР» На месте падения самолетов работает спецотряд, который должен установить все причины произошедшего», - сказал Дмитрашковский. При этом он добавил, что о летчиках сбитых самолетов «пока ничего не известно».

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Читайте такжена своей странице в Facebook

"После успешного выполнения задач в этом районе четырьмя штурмовиками авиации Сухопутных войск, пророссийские бандиты обстреляли их из зенитных ракетных комплексов. Не смотря на противоракетные маневры и отстрел тепловых ловушек, два самолета получили повреждения. Летчики катапультировались", - отметили в пресс-службе АТО.

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Как сообщал УНИАН, журналист одного из украинских телеканалов Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook о том, что на Донбассе боевики сбили 2 украинских самолета.

«Сбили еще две наши СУшки... Информация с передовой от наших военных. Один из самолетов выполнял боевое задание в районе Лисичанска. Летчики успели катапультироваться. Их пытаются разыскать. По предварительной информации, район эвакуации контролируют террористы», - сообщил журналист.