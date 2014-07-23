В Днепропетровске идентифицированы тела погибших десантников в сбитом 14 июня боевиками Ил-76

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник днепропетровского Бюро судебно-медицинской экспертизы Валерий Войченко сообщил сегодня журналистам.

«19 июня к нам для проведения судебно-медицинских экспертиз поступили погибшие в авиакатастрофе Ил-76. После этого был назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, в частности, молекулярно-генетических. Для сравнения генотипов с родными погибших были отобраны образцы крови у близких родственников: мать, отец, ребенок», - сказал Войченко.

Он добавил, что на сегодняшний день все экспертизы завершены, опознания проведены.Читайте такжеТеррористы, которые сбили самолет Ил-76 на подлете к Луганску, получили информацию от предателей - Тымчук

«Генотипы всех выделены, и родство совпадает. Я думаю, в четверг, пятницу, субботу будут выданы все тела для захоронения. Сразу родственники получат все необходимые для этого документы», - отметил Войченко.

Похороны погибших военнослужащих пройдут за счет местных органов власти и волонтеров.

Как сообщал УНИАН, 14 июня ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».