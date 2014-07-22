Великобритания согласилась расшифровать "черные ящики" Boeing-777

Великобритания согласилась провести расшифровку данных "черных ящиков" Boeing-777 Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля в Донецкой области.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем Twitter.

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"Мы согласились на запрос Нидерландов, чтобы эксперты по расследованию воздушных происшествий в Фарнборо провели извлечение данных с "черных ящиков" авиалайнера MH17 для международного анализа", - написал Кэмерон.

Как сообщал УНИАН, Украина направила официальное обращение к Королевству Нидерландов с просьбой делегирования расследования авиакатастрофы самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний» специалистам Нидерландов.