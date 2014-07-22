Порошенко уволил генерал-полковника Заману с воинской службы

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте президента. Согласно указу, Владимир Замана уволен "с правом ношения военной формы одежды".

Читайте такжеЯнукович назначил Заману заместителем секретаря СНБО

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада назначила Владимира Заману уполномоченным парламента по контролю за деятельностью Министерства обороны. Однако 3 июля Рада отменила это решение.

В разгар противостояния на Майдане Незалежности, во время которого были расстреляны десятки людей, - 19 февраля тогдашний президент Виктор Янукович освободил Владимира Заману с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего вооруженных сил, и в тот же день назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.