Первый рейс с телами погибших в катастрофе "Боинга" будет отправлен в Голландию 23 июля

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове сообщила пресс-офицер голландской полиции Эстер Набер.

По ее словам, тела будут доставляться на военную базу “Holversum” в Голландии, где будет проходить процедура опознания.

По ее словам, для отправления тел будет необходимо больше, чем один рейс. Однако представительница полиции не уточнила, сколько именно будет таких рейсов.Читайте такжеВ Харьков прибыл поезд с телами погибших во время авиакатастрофы «Боинг-777»

Набер отметила, что на харьковском “Заводе имени Малышева” продолжается первичная идентификация, а также подготовка тел к транспортировке.

Она отметила, что тела будут направляться в меру их подготовки к транспортировке, как только определенное количество будет готово, они будут направляться в Голландию.

Набер отметила, что это делается для того, чтобы сделать как можно более быстрой процедуру окончательной идентификации тел, которая будет проводиться в Голландии.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.Читайте такжеВерсия Генштаба РФ о возможной атаке «Боинга» украинским Су-25 несостоятельна – российский эксперт

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте крушения было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту крушения.

Вечером 21 июля поезд с телами погибших в результате трагедии самолета отправился из Тореза Донецкой области в направлении Харькова через Донецк. 22 июля поезд, в составе которого 6 вагонов (4 вагона-рефрижератора и 2 вагона), заехал по специальной железнодорожной ветке на территорию “Завода имени Малышева” в Харькове.