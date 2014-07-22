Поезд с телами жертв катастрофы "Боинга" прибудет в Харьков около 12.00

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил проинформированный источник в правоохранительных органах.

“Он должен был прибыть в 11.00, но там есть опоздание минут на 40, поэтому где-то с 11.30 до 12.00 поезд должен быть”, - сказал собеседник агентства.

Он отказался называть место, куда приедет поезд. Источник отметил, что тела людей не планируется перегружать в самолет для отправки в Нидерланды сразу по прибытии поезда.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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