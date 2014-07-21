Поезд с телами погибших в Boeing-777 движется из зоны катастрофы
20:41, 21 июля 2014Политика
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Поезд с телами погибших в результате трагедии самолета «Малайзийских авиалиний» начал движение в направлении Харькова через Донецк.
REUTERS
Об этом доложил президенту Украины Петру Порошенко председатель государственной комиссии по расследованию причин катастрофысамолета «Боинг-777», вице-премьер-министр Владимир Гройсман.
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Порошенко отдал приказ Вооруженным Силам принять все необходимые меры для обеспечения безопасности движения поезда к месту назначения.
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