Поезд с телами погибших в Boeing-777 движется из зоны катастрофы

Поезд с телами погибших в результате трагедии самолета «Малайзийских авиалиний» начал движение в направлении Харькова через Донецк.

Об этом доложил президенту Украины Петру Порошенко председатель государственной комиссии по расследованию причин катастрофысамолета «Боинг-777», вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Читайте такжеТеррористы из "ДНР" вывезли 50 мешков останков тел пассажиров Боинга Порошенко отдал приказ Вооруженным Силам принять все необходимые меры для обеспечения безопасности движения поезда к месту назначения.

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