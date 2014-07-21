ОБСЕ требует от России освободить украинского журналиста Агаркова

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространено сегодня пресс-службой ОБСЕ.

"Я призываю власть немедленно освободить Агарков и воздержаться от таких непропорциональных ограничительных мер в будущем. Это решение чрезмерно и, по существу, запрещает журналисту сообщать новости", - заявила она.

Как сообщалось, журналист программы «Спецкор» канала «2+2» и ТСН«1+1» Агарков в Воронеже освещал дело украинского офицера Савченко, которую удерживают в местном СИЗО. Его задержали 18 июля сотрудники российской миграционной службы в гостинице, где он проживал.

В тот же день состоялось заседание административного суда, согласно решению которого журналиста оштрафовали и отправили в миграционный изолятор в селе Елизаветовка, который находится за 160 км от Воронежа. Его должны депортировать, но российская сторона по неизвестным причинам затягивает процесс.

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По данным ТСН, 19 июля во второй половине дня к журналисту в миграционном изоляторе пытался попасть консул Украины в России, но его не пустили. Журналист все еще находится на территории России.

Сегодня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская попросила российского омбудсмена Эллу Памфилову содействовать освобождению Агаркова.

«Прошу вас содействовать скорейшему возвращению Евгения Агаркова в Украину, а также провести проверку изложенной информации и предоставить информацию о правовых основаниях для привлечения украинского журналиста к административной ответственности, что привело к ограничению свободы журналиста, его задержанию работниками иммиграционного контроля УФМС и, как следствие, содержанию его именно в миграционном изоляторе», – говорится в письме украинского омбудсмена.