За сутки воздушное пространство Украины нарушили реактивный самолет, 2 вертолета и 2 беспилотника ВС РФ
В Госпогранслужбе отмечают, что за сутки российские самолеты 5 раз нарушили воздушное пространство Украины.
Реактивный самолет, два вертолета и два беспилотника вооруженных сил РФ нарушили воздушное пространство Украины в Луганской, Донецкой и Сумской областях в течение суток.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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«Продолжается активное патрулирование и авиаразведка воздушного пространства вдоль границы боевой авиацией Российской Федерации», - говорится в сообщении.
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«В течение суток выявлено 5 воздушных целей ВС РФ, из которых 2 беспилотных летающих аппарата на участках Луганского и Донецкого отрядов, которые нарушили воздушное пространство Украины; 2 вертолета на участках Луганского и Сумского отрядов и 1 реактивный самолет напротив участка Сумского отряда», - отмечает Госпогранслужба.