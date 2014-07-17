За сутки воздушное пространство Украины нарушили реактивный самолет, 2 вертолета и 2 беспилотника ВС РФ

Реактивный самолет, два вертолета и два беспилотника вооруженных сил РФ нарушили воздушное пространство Украины в Луганской, Донецкой и Сумской областях в течение суток.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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«Продолжается активное патрулирование и авиаразведка воздушного пространства вдоль границы боевой авиацией Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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«В течение суток выявлено 5 воздушных целей ВС РФ, из которых 2 беспилотных летающих аппарата на участках Луганского и Донецкого отрядов, которые нарушили воздушное пространство Украины; 2 вертолета на участках Луганского и Сумского отрядов и 1 реактивный самолет напротив участка Сумского отряда», - отмечает Госпогранслужба.