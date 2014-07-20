Неизвестные не прекращают сообщать о ложных минированиях объектов в городах Украины

Неизвестные, назвавшие себя "патриотом Украины" и "бойцом Нацгвардии", сообщили о минировании центральной площади и ресторана во Львове. В Харькове-проанонсировали бомбу на станции метро "Завод имени Малышева", в Днепропетровске саперы работали на автовокзале, передает ТСН.Читайте такжеВ Харькове в четвертый раз за месяц закрыли станцию метро из-за сообщения о теракте

Больше всего псевдосообщений - восемь - зафиксировали в столице. Неизвестные рассказали об опасности на Главпочтамте, вокзале, в торгово-развлекательных центрах и уже в который раз на "5 канале".

Взрывчатки нигде не обнаружили, однако факты ложных минирований внесли в Единый реестр досудебных расследований. Если телефонных террористов найдут, им грозит заключение до 6 лет.