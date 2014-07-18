США пока не намерены принимать какое-либо военное участие в конфликте в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме.

"Мы пока не рассматриваем возможность военного участия США в этом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации на востоке Украины.