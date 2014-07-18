США пока не намерены принимать какое-либо военное участие в конфликте в Украине
20:17, 18 июля 2014Политика
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Соединенные Штаты сейчас не намерены принимать какое-либо военное участие в конфликте в Украине.
США не планируют воевать на территории Украины / en.wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме.
"Мы пока не рассматриваем возможность военного участия США в этом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации на востоке Украины.
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