США пока не намерены принимать какое-либо военное участие в конфликте в Украине

20:17, 18 июля 2014
Политика
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Соединенные Штаты сейчас не намерены принимать какое-либо военное участие в конфликте в Украине.

США не планують воювати на території України / en.wikipedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме.

"Мы пока не рассматриваем возможность военного участия США в этом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации на востоке Украины.

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