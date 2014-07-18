Литва считает катастрофу Boeing-777 "жестким терактом" и требует расследования

Об этом сообщает «Делфи».

«Жестокий террористический акт, который явно продемонстрировал, что усилия международной общественности по разрешению кризиса в Украине являются слишком ничтожными», - утверждает Грибаускайте в комментарии, распространенном пресс-службой главы государства.

Президент отмечает, что нельзя оправдать, ситуацию, когда в XXI веке в Европе от военного оружия погибают ни в чем неповинные люди, среди них - десятки детей.

"Виновники трагедии должны быть четко названы, и они должны взять на себя ответственность. Для международных наблюдателей должны быть созданы все условия для выяснения исполнителей и заказчиков катастрофы", - сказала президент.

Читайте такжеВ США пообещали России "грандиозные проблемы", если подтвердится ее причастность к катастрофе Boeing-777Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.

Читайте такжеНа место крушения Boeing-777 выехали 30 представителей мониторинговой миссии ОБСЕСБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террориста по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многими жертвами.