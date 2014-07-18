Киев и Харьков бесплатно разместят родственников погибших пассажиров Боинга 777

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига подчеркнул, что родственники погибших из стран, с которыми у Украины визовый режим, будут получать визы по прибытии в аэропорт «Борисполь», также будет открыт консульский пункт в Харькове.

Кроме того, в Харькове будет создан центр содействия прибывшим, в котором будут работать психологи. Будут привлечены и волонтеры.

Читайте такжеВ США пообещали России "грандиозные проблемы", если подтвердится его причастность к катастрофе Boeing-777По данным авиакомпании, погибли 154 подданные Нидерландов, 43 малайзийца, в том числе 15 членов экипажа и двое детей, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, в том числе один ребенок, девять подданных Великобритании, четверо граждан Германии, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один канадец. Национальность 41 пассажира еще не установлена.

Боевики группировки «ДНР», которую Украина признала террористической организацией, на своих аккаунтах в соцсетях писали о том, что сбили еще один украинский самолет. Так называемый «премьер» группировки «ДНР» Александр Бородай заявил, что у сепаратистов нет средств ПВО, которые могут сбить пассажирский самолет. Однако СБУ перехватила разговор переговоров боевиков группы подполковника Игоря Безлера (Беса), которые докладывают своему куратору полковнику ГРУ Генерального штаба России Василию Германіну о только что сбит боевиками гражданский самолет. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.