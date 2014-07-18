Правоохранители предотвратили серию терактов в Днепропетровске

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

Согласно оперативной информации, в перечень объектовтеррористического нападения входили здание Днепропетровской облгосадминистрации, Мерефо-Херсонский железнодорожный мост и городские трубопроводы в Днепропетровске.

В ходе обыска по месту временного проживания задержанных было изъято 6 гранатометов РПГ-18 («Муха»), топографические карты Днепропетровска, маски-балаклавы и другое снаряжение для террористической деятельности.

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Задержанными оказались граждане Украины, жители Луганской области Роман Оганесян (позывной «Борода») и Эдуард Ключкин (позывной «Стафф»). Они прибыли в Днепропетровск накануне по приказу руководителя одной из террористических групп, базируется на Донбассе. Ее руководителем является гражданин Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по признакам 1 ч. с. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других участников террористической группы.