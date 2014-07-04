В Одессе задержали подозреваемого в организации взрыва в военкомате

Об этом сообщил руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Он отметил, что в настоящее время у следствия уже есть основная версия взрыва.

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"Главный подозреваемый - наркозависимый гражданин, который после успешной работы задержан нашей милицией, и будет представлен общественности", - сказал глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Суворовском районе Одессы в 3.33 в трехэтажном здании, где размещены Дорожно-эксплуатационное управление и Суворовский районный военный комиссариат (территория поселка Шевченко-3) произошел взрыв.