В Одессе задержали подозреваемого в организации взрыва в военкомате
18:27, 04 июля 2014Политика
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В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации взрыва в военкомате.
Глава СБУ рас сказал, что милиция поймала организатора взрыва в военкомате Одессы / фото УНИАН
Об этом сообщил руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Он отметил, что в настоящее время у следствия уже есть основная версия взрыва.
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"Главный подозреваемый - наркозависимый гражданин, который после успешной работы задержан нашей милицией, и будет представлен общественности", - сказал глава СБУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Суворовском районе Одессы в 3.33 в трехэтажном здании, где размещены Дорожно-эксплуатационное управление и Суворовский районный военный комиссариат (территория поселка Шевченко-3) произошел взрыв.
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