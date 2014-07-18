Луганск остался без света и воды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, в результате обстрела была повреждена Кировская подстанция в Каменнобродском районе, отсутствует подача электричества и водоснабжения.

Из-за отсутствия электричества прекратили свою работу насосные станции и прекратилась подача воды.

Специалисты не могут выехать на место происшествия для ликвидации последствий аварии из-за продолжения вооруженных столкновений в городе. Как только представится такая возможность, специалисты приложат максимум усилий, чтобы оперативно устранить аварийную ситуацию и обеспечить нормальное жизнеобеспечение города, отметили в горсовете.

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