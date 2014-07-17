Порошенко встретился с родственниками участников АТО, пикетировавшими его администрацию

Об этом сам Порошенко написал на своей странице в Twitter.

«Только что провел встречу с женщинами и матерями военных. Хвала каждому военному и их семьям! Слава Украине!», - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера и сегодня около сотни родственников военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции, пикетируют Администрацию президента.

Их требования достаточно разные. Кое-кто требует провести ротацию военнослужащих, которые находятся на передовой с самого начала российско-украинского конфликта, другие требуют назначать профессиональных командиров, еще одни пикетчики утверждают, что их родственники в зоне АТО не имеют элементарных бытовых условий.

Однако все пикетчики возмущены тем, что на передовой воюют только простые граждане. Там нет ни чиновников, ни министров, ни их детей.

Митингующие требовали встречи с Порошенко.