Семья Януковича продолжает заниматься бизнесом в Украине - СМИ
Громкие уголовные дела, международные санкции и активный розыск не мешают клану Виктора Януковича продолжать заниматься бизнесом в Украине.
Семья зарабатывает в стране огромные средства, часть из которых, по мнению силовиков, идет на поддержку войны со свей бывшей родиной.
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Об этом говориться в статье Федора Орищука в журнале "Новое время страны".
По данным Всемироного банка, ежегодно в странах с развивающейся экономикой отмываются и выводятся зарубеж 20-40 миллиардов долларов. Янукович-старший помог Украине выбиться в лидеры этой статистики. Как ранее заявлял Махницкий, команда экс-президента за четыре года легализовала и вывела за границу свыше 100 млрд долларов, то есть по 25 млрд ежегодно.
Из этой суммы сегодня арестовано всего лишь 1,5 млрд.
Все остальное продолжает работать на Семью, в том числе в виде реальных украинских активов - предприятий, банков, недвижимости.
Структура совственности активов Семьи крайне запутанная. Значительную долю в ней занимают компании, которые Янукович и Ко контролирую негласно.
Так, по заявлению губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, в крупнейших украинских химических предприятиях - черкасском Азоте, северодонецком Азоте и горловском Стироле - есть как минимум 25-процентная доля Семьи Януковича.
А часть скрытых активов экс-президента и вовсе находится в центре Киева.
Финансовая разведка выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированные на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах и напрямую связанные с Виктором Януковичем, а также его ближайшим окружением.
Продолжение статьи читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 18 июля.