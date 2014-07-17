Семья Януковича продолжает заниматься бизнесом в Украине - СМИ

Семья зарабатывает в стране огромные средства, часть из которых, по мнению силовиков, идет на поддержку войны со свей бывшей родиной.

Читайте такжеВ Раде оценили масштаб рейдерства во время правления Януковича

Об этом говориться в статье Федора Орищука в журнале "Новое время страны".

По данным Всемироного банка, ежегодно в странах с развивающейся экономикой отмываются и выводятся зарубеж 20-40 миллиардов долларов. Янукович-старший помог Украине выбиться в лидеры этой статистики. Как ранее заявлял Махницкий, команда экс-президента за четыре года легализовала и вывела за границу свыше 100 млрд долларов, то есть по 25 млрд ежегодно.

Из этой суммы сегодня арестовано всего лишь 1,5 млрд.

Все остальное продолжает работать на Семью, в том числе в виде реальных украинских активов - предприятий, банков, недвижимости.

Структура совственности активов Семьи крайне запутанная. Значительную долю в ней занимают компании, которые Янукович и Ко контролирую негласно.

Так, по заявлению губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, в крупнейших украинских химических предприятиях - черкасском Азоте, северодонецком Азоте и горловском Стироле - есть как минимум 25-процентная доля Семьи Януковича.

А часть скрытых активов экс-президента и вовсе находится в центре Киева.

Финансовая разведка выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированные на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах и напрямую связанные с Виктором Януковичем, а также его ближайшим окружением.

Продолжение статьи читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 18 июля.