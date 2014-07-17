ЕС обеспокоен делом Савченко и призывает РФ выполнять международные обязательства

Об этом говорится в заявлении представителя главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, распространенном сегодня в Брюсселе.

„Мы обеспокоены перевозкой на территорию Российской Федерации и последующим тюремным заключением украинской военных летчицы Надежды Савченко после ее похищения боевиками в восточной Украине. Это поднимает вопрос об уважении Российской Федерацией своих международных обязательств. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств как государства-члена Совета Европы и участника Европейской конвенции по правам человека”, - подчеркивается в заявлении.

Одновременно в ЕС приветствовали тот факт, что консул Украины в Российской Федерации смог встретиться с Савченко.

Читайте такжеСавченко поделилась подробностями ее похищения в письме к российскому омбудсменуКак сообщал УНИАН, летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Читайте такжеУкраинских и польских депутатов не пустили к Надежде Савченко в СИЗОРоссийские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в России «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманського района арестовал Савченко до 9 сентября. Ее удерживают в СИЗО Воронежа.