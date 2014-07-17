В Донецкой области за сутки похитили 11 автомобилей – милиция

В Донецкой области за минувшие сутки неизвестными было похищено 11 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, в частности, в милицию обратился житель Мариуполя с тем, что в Киевском районе Донецка с территории частного предприятия группа вооруженных неизвестных лиц завладела грузовым фургоном «ГАЗ-3309». Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой).

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В Червоногвардейский райотдел милиции Макеевки поступило заявление о том, что примерно в 14-00 неустановленные лица в количестве 15 человек, в камуфляжной форме, в масках, с автоматическим огнестрельным оружием, проникли на территорию частного предприятия, где незаконно завладели автомобилем «ДЕО ЛАНОС».

В Волновахский райотдел обратился 63-летний пенсионер с заявлением о том, что в 15-00 десять неизвестных мужчин и одна женщина в камуфляжной форме и в масках, угрожая автоматическим огнестрельным оружием, во дворе его дома незаконно завладели автомобилями «Фольксваген Тигуан», «Ауди А8 Лонг» и «Фольксваген Пассат В7», принадлежащие заявителю и его семье.

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В Старобешевском районе вблизи села Васильевка, на автодороге «Донецк-Новоазовск», неизвестные лица в камуфляжной форме и масках на лицах, с огнестрельным оружием, незаконно завладели автомобилем заявителя «HONDA CRV» 2004 года выпуска.

В Тельмановском районе на автодороге «Донецк-Новоазовск» вблизи с. Свободное, неизвестные в камуфляжной форме, с оружием, незаконно завладели автомобилем заявителя «Ленд-Ровер», 1998 года выпуска.

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4 неизвестных, одетых в камуфляжную форме и в маски, угрожая применением автоматического оружия, зашли во двор Дебальцевского горотдела милиции, где незаконно завладели неисправным автомобилем «Opel Vectra», хранящимся в качестве вещественного доказательства. Предварительная проверка по этому факту проводится по ст. 343 ч.1 УКУ (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Предварительная правовая квалификация по всем фактам - ст. 289 ч.3 УКУ.