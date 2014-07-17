В Донецке террористы на улице похитили двух солдат - СМИ

Как сообщили очевидцы, к солдатам, которые выходили с пакетами продуктов из магазина в Авдеевке, подошли неизвестные вооруженные люди в масках, скрутили их, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Информированный источник в воинской части сообщил, что солдаты отправились в магазин, чтобы купить продуктов для солдат, которые оказались отрезанными от тылового обеспечения, сообщает 62.ua.

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Кроме того, находящиеся в окружении противника украинские военные не получают дальнейших указаний от вышестоящего начальства.

Напомним, боевики неоднократно предпринимали попытки переподчинения части и 4 июня в Авдеевке выкрали одного из офицеров, которого удалось освободить в результате переговоров.

21 июня, около 5 утра, боевики совершили массированные минометный обстрел части и уничтожили все радиолокационные установки. К счастью, потерь среди служащих не было.