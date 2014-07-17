За сутки боевых действий в Луганске пострадали 8 мирных жителей, разрушено 22 дома

Как сообщили УНИАН в городском антикризисном центре, вчера «скорой помощью» осуществлен 121 выезд, из них 8 - по факту ранений и травм мирного населения, полученных в результате боевых действий. Информации о погибших не поступало.

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Под артиллерийский обстрел попали несколько территорий города. В результате зафиксировано повреждение 22 жилых домов и объектов.

Также за сутки в городе произошло 10 пожаров.

Обстрелы города по-прежнему являются главной причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения областного центра, отмечают в антикризисном центре. В частности, отключены от энергоснабжения 5956 абонентов в Каменнобродском, Ленинском и частично в Жовтневом районах. Из-за вчерашних обстрелов без воды 7 тыс. абонентов в Каменнобродском районе.