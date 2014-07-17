В бою возле Мариновки силы АТО уничтожили 3 танка, 2 БТР и 3 автомобиля террористов - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Со вчерашнего дня не стихали бои близ н.п.Мариновка. Украинские военнослужащие отбили 4 атаки противника. Боевики наступали под прикрытием 5 танков и нескольких БТР. В результате ответного огня силы АТО уничтожили 3 танка и 2 БТР. Также уничтожены 3 автомобиля террористов, доставлявших боевиков к месту боестолкновения. Данные по потерям обеих сторон уточняются", - написал эксперт. Читайте такжеУтром боевики начали массированное наступление на силы Нацгвардии возле Мариновки, бой продолжается

Кроме этого, боевики осуществили обстрел блок-поста сил АТО возле поселка Металлист близ Луганска. Обстрел велся из минометов. По информации Тымчука, потерь среди военнослужащих нет.

Боевики из танков обстреляны позиции сил АТО на территории Луганского аэропорта. Потерь среди военнослужащих нет.