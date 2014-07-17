ФСБ задержала украинских пограничников, которых боевики оттеснили на территорию РФ - журналист

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Всеволод Филимоненко.

"Сегодня, в приграничном районе Луганской области, украинская 72-я погран. бригада, в составе 15 бойцов, занималась погрузкой трупов в рефрижератор. В это время, боевики "ЛНР" начали обстрел наших солдат, из системы ГРАД. Наши бойцы успели уйти в убежище, но пятеро все равно получили тяжелые ранения. Обстрелы не прекращались, пришлось отступать, террористы залповым огнем вытеснили украинских солдат на территорию РФ, где их уже ждали сотрудники ФСБ. Комитетчики арестовали всех до единого и доставили в госпиталь,в российском Гуково", - сообщил журналист. Читайте такжеИз России на территорию Украины произведено 3 залпа «Градом» - очевидцы

По его словам, госпиталь находится в оцеплении полиции РФ, в здании работают десятки российских журналистов.

"Руководство АТО связалось с пограничной службой России по вопросу выдаче пограничников украинской стороне, но там порекомендовали обращаться к верховному главнокомандующему вооруженными силами РФ и положили трубку", - написал в соцсети Всеволод Филимоненко.