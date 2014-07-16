В Донецке ликвидировали аварию на газопроводе в районе аэропорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Аварийная бригада смогла добраться к месту поврежденного осколками газопровода. Сварочные работы выполнены по ул. Говорова, 3», - сказано в сообщении.

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По данным горсовета, по состоянию на 13.00 в Донецке «сохраняется относительно спокойная обстановка, по улицам города ездит общественный и личный транспорт».

Как сообщал УНИАН, 15 июля боевики в результате обстрела периметра донецкого аэропорта во второй половине дня взорвали газопровод, после чего на месте повреждения возник столб пламени. В пресс-службе донецкого городского совета отметили, что данная авария не повлияет на газоснабжение города.

Вооруженные террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» не пропускали бригады газовой службы к месту повреждения газопровода в районе аэропорта.