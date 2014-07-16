Шкиль инициирует общественный суд над Кучмой по делу Гонгадзе

Это должен быть открытый публичный процесс, в число организаторов которого войдут моральные авторитеты общества, участники комитета "Украина без Кучмы", жертвы политического преследования со стороны режима Кучмы, украинские политики и юристы.

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Об этом написал в ствоей статье на "Обозревателе" народный депутат Украины VI созыва, член партии "Батьківщина" Андрей Шкиль.

"Речь идет не только о целесообразности, готов лично содействовать созданию организационного комитета для проведения общественного процесса "Народ Украины против Леонида Кучмы" и считаю, что все неравнодушные должны присоединиться", - сказал Шкиль.

"Сейчас Фемида отвернулась от организаторов убийства Георгия Гонгадзе, и мы все должны проследить, чтобы Фемида снова вернулась на место и начала работать", - добавил он.

Шкиль отметил, что "дело Кучмы" будет примером досягаемости каждого преступника. Исходя из этого, лучшей формой профилактики преступлений будет являться неотвратимость наказания.

По словам журналиста, общество, закаленное двумя революциями, способно организоваться и осуществлять цивилизованный давление на генеральную прокуратуру, чтобы заставить его расследовать дело Гонгадзе по закону.

"Если мы этого не сделаем, то лет через десять такой же иммунитет от Справедливости получит и Янукович", - подчеркнул Андрей Шкиль.

"Хотим мы, чтобы "почетный пенсионер" Янукович вернулся в свое Межигорье, мирно припеваючи там? Нет, так же, как в разгар акции "Украина без Кучмы" мы не собирались ничего прощать Леониду Кучме", - сказал Шкиль.