В Москве открылся военкомат "ДНР": набирают террористов на Донбасс
10:27, 16 июля 2014Политика
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Боевики ищут добровольцев с опытом обращения с тяжёлым вооружением.
REUTERS
В Москве открыли военкомат террористической организации "Донецкая народная республика".
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Украине.
Отмечается, что российские власти позволили боевикам создать этот пункт приема добровольцев.
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"В России разворачиваются усилия по набору боевиков в ряды сепаратистов, и сепаратисты ищут добровольцев с опытом обращения с тяжёлым вооружением, таким, как танки и средства ПВО. Россия позволила должностным лицам из «Донецкой Народной Республики» создать вербовочный пункт в Москве", - отмечается в сообщении.
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