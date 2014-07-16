В Москве открылся военкомат "ДНР": набирают террористов на Донбасс

В Москве открыли военкомат террористической организации "Донецкая народная республика".

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Украине.

Отмечается, что российские власти позволили боевикам создать этот пункт приема добровольцев.

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"В России разворачиваются усилия по набору боевиков в ряды сепаратистов, и сепаратисты ищут добровольцев с опытом обращения с тяжёлым вооружением, таким, как танки и средства ПВО. Россия позволила должностным лицам из «Донецкой Народной Республики» создать вербовочный пункт в Москве", - отмечается в сообщении.