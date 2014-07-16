В Луганске за сутки боевых действий погиб один мирный житель, 9 - госпитализированы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского антикризисного центра, за минувшие сутки бригады скорой помощи осуществили 160 выездов, из них 9 по факту ранений и травмирования мирного населения. Поступила информация об 1 погибшем.

Под артиллерийский обстрел попали жилые дома: ул. Волгодонская, 9, 9а, 11, ул. Верещагина, 13, ул. 40 лет ВЛКСМ, 17, ул. Веселогоровская с 73 по 81 и с 62 по 74,76, п. Екатериновка, пер. Екатериновский, 10,14, пос. Видное, ул. Мельникова 26,27,30, а также магазин «Лелека» по ул. Оборонная, 28.

В Ленинском районе разрушено 4 дома - пос. Видное, ул. Мельникова 26, 27, 30, магазин «Лелека» по ул. Оборонная, 28; в Каменнобродском районе - 22 (ул. Веселогоровская с 73-го по 81-й дома; с 62-го по 74 и 76-й ); в Артемовском районе - 2 дома (п. Екатериновка, пер. Екатериновский, 10, 14).

Обстрелы остаются главной причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения города. Отключено от энергоснабжения 2 тыс. 395 абонентов в Артёмовском и Каменнобродском районах. Из-за обстрелов остаются без воды 250 абонентов в частном секторе Жовтневого района и без газа 1,2 тыс. абонентов в поселке Екатериновка (ул. Ленина, 68).

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Как сообщал УНИАН, 14 июля из-за артиллерийского обстрела в Луганске 8 мирных жителей погибли и 52 госпитализированы.