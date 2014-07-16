В Хмельницкой области осужден бывший командир в/ч, который хотел уничтожить 8 ПТРК
09:25, 16 июля 2014Политика
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Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего командира одной из воинских частей Шепетовского гарнизона за покушение на уничтожение 8 единиц противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Фагот».
ПТРК "Фагото"/ Фото Suradnik13 wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.
По словам Ривненского прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины Ростислава Пошивака, указанный военнослужащий, достоверно зная о наличии в воинской части искусственно созданных избытков вооружения, желая скрыть их от проверяющих и избежать ответственности, приказал подчиненным утопить в пожарном водоеме 8 высокоточных противотанковых ракетных комплексов стоимостью 50-80 тыс. грн каждый.
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