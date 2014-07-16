В Хмельницкой области осужден бывший командир в/ч, который хотел уничтожить 8 ПТРК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.

По словам Ривненского прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины Ростислава Пошивака, указанный военнослужащий, достоверно зная о наличии в воинской части искусственно созданных избытков вооружения, желая скрыть их от проверяющих и избежать ответственности, приказал подчиненным утопить в пожарном водоеме 8 высокоточных противотанковых ракетных комплексов стоимостью 50-80 тыс. грн каждый.