Мэра Попасной освободили из плена: боевики прострелили ему ногу и ранили ножом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Мэр города Попасная в Луганской области, который был похищен боевиками 11 июля, освобожден из плена. Наемники его избили, прострелили ногу, нанесли ножевое ранение, в результате чего у него случился сердечный приступ», - отметил он.

Читайте такжеВ Донецкой области нашли могилу замученных священников - МВД«Сегодня мэр находится в больнице в безопасном месте», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики 11 июля похитили городского голову города Попасное Юрия Онищенко.

По информации исполняющей обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирины Веригиной, «... был похищен городского голова г. Попасная Онищенко Юрий Иванович. Мы планировали вывозить детей и женщин из этого города, боевики предупреждали его, чтобы он не занимался вывозом людей за пределы «ЛНР».

Кроме этого, Онищенко переселял жителей города из опасных районов в загородные лагеря. 11 июля в 20.00 Онищенко исчез. Его телефон был отключен.