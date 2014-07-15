Приглашение Россией наблюдателей ОБСЕ на границу дезориентирует мировое сообщество - МИД
Украина считает, что инициатива России пригласить наблюдателей ОБСЕ на свои пункты пропуска «Донецк» и «Гуково» имеет целью дезориентацию международного сообщества относительно объективной ситуации на государственной границе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге об актуальных вопросах внешней политики.
''В условиях продолжения действий террористическими формированиями, в частности обстрелов территории РФ, инициатива МИД РФ о размещении наблюдателей ОБСЕ исключительно на российских пунктах пропуска имеет целью дезориентацию международного сообщества относительно объективной ситуации на государственной границе, дискредитацию усилий руководства Украины», - сказал он.
По словам Зварича, объективность выводов миссии ОБСЕ может обеспечить одновременный мониторинг ситуации в приграничных районах на территории Украины и РФ, "в частности при условии установления режима взаимного прекращения огня, а также прекращения поддержки РФ террористических вооруженных формирований на территории Украины».
"Действующим остается предложение, высказанное украинской стороной в своих неоднократных обращениях о необходимости принятия российской стороной решительных действий с целью недопущения систематических нарушений государственной границы вооруженными лицами и военной техникой... эти обращения остаются без ответа компетентных органов РФ. Поэтому мы призываем российскую сторону не заниматься попытками дезориентации международного содружества, пытаясь переложить с себя ответственность за нынешнюю эскалацию ситуации на востоке Украины, а скорее начать практические шаги с целью достижения реальной деэскалации ситуации'', - сказал Зварич.
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Как сообщалось, 14 июля Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе.