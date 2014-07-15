Приглашение Россией наблюдателей ОБСЕ на границу дезориентирует мировое сообщество - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге об актуальных вопросах внешней политики.

''В условиях продолжения действий террористическими формированиями, в частности обстрелов территории РФ, инициатива МИД РФ о размещении наблюдателей ОБСЕ исключительно на российских пунктах пропуска имеет целью дезориентацию международного сообщества относительно объективной ситуации на государственной границе, дискредитацию усилий руководства Украины», - сказал он.

По словам Зварича, объективность выводов миссии ОБСЕ может обеспечить одновременный мониторинг ситуации в приграничных районах на территории Украины и РФ, "в частности при условии установления режима взаимного прекращения огня, а также прекращения поддержки РФ террористических вооруженных формирований на территории Украины».

"Действующим остается предложение, высказанное украинской стороной в своих неоднократных обращениях о необходимости принятия российской стороной решительных действий с целью недопущения систематических нарушений государственной границы вооруженными лицами и военной техникой... эти обращения остаются без ответа компетентных органов РФ. Поэтому мы призываем российскую сторону не заниматься попытками дезориентации международного содружества, пытаясь переложить с себя ответственность за нынешнюю эскалацию ситуации на востоке Украины, а скорее начать практические шаги с целью достижения реальной деэскалации ситуации'', - сказал Зварич.

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Как сообщалось, 14 июля Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе.