РФ пригласила наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска на границе с Украиной

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

«В связи с резко обострившейся обстановкой в районе проведения Киевом силовой операции на юго-востоке Украины российская сторона, в порядке доброй воли и не дожидаясь установления режима прекращения приглашает наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска Донецк и Гуково на российско-украинской границе», - говорится в сообщении.

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Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соответствующее письмо президенту Швейцарии, действующему председателю ОБСЕ Дидье Буркхальтеру. Одновременно Россия вносит в ОБСЕ проект решения постоянного совета организации о размещении наблюдателей. «Рассчитываем, что этот документ будет одобрен в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

В МИД РФ убеждены, что этот шаг будет способствовать созданию благоприятных условий для реализации задач скорейшего прекращения насилия, начала инклюзивного и транспарентного общеукраинского диалога, сформулированных в Женевском заявлении от 17 апреля и Берлинской декларации от 2 июля.