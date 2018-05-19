Вехи недели. АТО и Надежда, проблема Майдана и ужимки Запада
Украинские силовики продолжают теснить боевиков на Донбассе, несмотря на активное вмешательство России во внутренние дела нашей страны. Офицер Надежда Савченко оказалась на российской территории, и теперь вся наша страна следит за ее судьбой. Генеральный прокурор обещает навести порядок на Майдане, а министр юстиции стремится запретить КПУ. ЕС и США имитируют бурное противодействие России на международной арене.
Необъявленная война на Донбассе продолжает собирать свой страшный урожай. Украинские военные под Зеленопольем попали под удар «Градов», понеся тяжелые потери. Нельзя исключать, что огневой налет был осуществлен с российской территории и, как минимум, при техническом содействии российских войск. Вопреки многочисленным обещаниям Москвы, с территории РФ в Украину идут колонны тяжелой техники, перебрасывается живая сила, пополняющая ряды боевиков. Несмотря на это украинским военным удалось деблокировать аэропорт Луганска и продвинуться вплотную к областному центру. Президент сменил главу Антитеррористического центра СБУ и делает ставку на назначение главами местных администраций офицеров, отличившихся в схватках с сепаратистами.
Судьба одной из участниц АТО – офицера Надежды Савченко – оказалась в центре внимания всей Украины. Профессиональный военный, она попала в плен боевикам ЛНР, действуя в составе батальона «Айдар». Видео ее допроса выложили в Интернет, и поведение офицера стало примером служения Отечеству. На минувшей неделе Надежда нашлась в СИЗО города Воронежа, причем российские власти утверждают, что офицер-штурман перешла российско-украинскую границу как беженка. Следственный комитет РФ инкриминирует ей причастность к убийству российских журналистов, а украинские дипломаты не имеют возможности пообщаться с гражданской нашей страны. Савченко – не единственная заложница режима Путина, в подобной ситуации оказался режиссер Олег Сенцов, захваченный в Крыму – ему инкриминируют причастность к «Правому сектору».
Показательно, что Европейский Союз и США не спешат реагировать на агрессивные действия России в отношении Украины. В Брюсселе предпочли надавить на Киев для проведения трехсторонних консультаций об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в Вашингтоне ограничиваются общими словами поддержки Украины. Санкции ЕС, введенные против 11 деятелей ДНР и ЛНР, выглядят пародией из-за очевидной любому незаангажированному наблюдателю марионеточной зависимости сепаратистов от Москвы. Наступившая неделя – пожалуй, последняя до осени для Запада возможность не имитировать санкции для зарвавшегося от собственной безнаказанности Путина, а попытаться поставить его на место.
Генеральный прокурор Виталий Ярема высказался за скорейшее очищение Майдана и освобождение захваченных административных зданий. Он обратился к руководству МВД и СБУ с соответствующим поручением. Действительно, пребывание в центре Киева сотен камуфлированных личностей на фоне боевых действий на Донбассе выглядит фарсом. Следует понимать, что наведение порядка на Майдане – достаточно мощный аргумент и для жителей освобожденных украинской армией городов на востоке Украины, куда возвращается нормальная жизнь и возобновляется вещание украинского телевидения.
Пока Арсений Яценюк обещает самую масштабную за 20 лет приватизацию государственного имущества и ожидает результатов визита миссии МВФ в виде второго транша кредита, его земляк и подчиненный Павел Петренко атаковал коммунистов. Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность Коммунистической партии в связи с ее антигосударственной деятельностью. Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко уже пообещал защищаться всеми доступными силами.