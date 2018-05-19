Вехи недели. АТО и Надежда, проблема Майдана и ужимки Запада

Необъявленная война на Донбассе продолжает собирать свой страшный урожай. Украинские военные под Зеленопольем попали под удар «Градов», понеся тяжелые потери. Нельзя исключать, что огневой налет был осуществлен с российской территории и, как минимум, при техническом содействии российских войск. Вопреки многочисленным обещаниям Москвы, с территории РФ в Украину идут колонны тяжелой техники, перебрасывается живая сила, пополняющая ряды боевиков. Несмотря на это украинским военным удалось деблокировать аэропорт Луганска и продвинуться вплотную к областному центру. Президент сменил главу Антитеррористического центра СБУ и делает ставку на назначение главами местных администраций офицеров, отличившихся в схватках с сепаратистами.

Судьба одной из участниц АТО – офицера Надежды Савченко – оказалась в центре внимания всей Украины. Профессиональный военный, она попала в плен боевикам ЛНР, действуя в составе батальона «Айдар». Видео ее допроса выложили в Интернет, и поведение офицера стало примером служения Отечеству. На минувшей неделе Надежда нашлась в СИЗО города Воронежа, причем российские власти утверждают, что офицер-штурман перешла российско-украинскую границу как беженка. Следственный комитет РФ инкриминирует ей причастность к убийству российских журналистов, а украинские дипломаты не имеют возможности пообщаться с гражданской нашей страны. Савченко – не единственная заложница режима Путина, в подобной ситуации оказался режиссер Олег Сенцов, захваченный в Крыму – ему инкриминируют причастность к «Правому сектору».

Показательно, что Европейский Союз и США не спешат реагировать на агрессивные действия России в отношении Украины. В Брюсселе предпочли надавить на Киев для проведения трехсторонних консультаций об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в Вашингтоне ограничиваются общими словами поддержки Украины. Санкции ЕС, введенные против 11 деятелей ДНР и ЛНР, выглядят пародией из-за очевидной любому незаангажированному наблюдателю марионеточной зависимости сепаратистов от Москвы. Наступившая неделя – пожалуй, последняя до осени для Запада возможность не имитировать санкции для зарвавшегося от собственной безнаказанности Путина, а попытаться поставить его на место.

Генеральный прокурор Виталий Ярема высказался за скорейшее очищение Майдана и освобождение захваченных административных зданий. Он обратился к руководству МВД и СБУ с соответствующим поручением. Действительно, пребывание в центре Киева сотен камуфлированных личностей на фоне боевых действий на Донбассе выглядит фарсом. Следует понимать, что наведение порядка на Майдане – достаточно мощный аргумент и для жителей освобожденных украинской армией городов на востоке Украины, куда возвращается нормальная жизнь и возобновляется вещание украинского телевидения.

Пока Арсений Яценюк обещает самую масштабную за 20 лет приватизацию государственного имущества и ожидает результатов визита миссии МВФ в виде второго транша кредита, его земляк и подчиненный Павел Петренко атаковал коммунистов. Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность Коммунистической партии в связи с ее антигосударственной деятельностью. Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко уже пообещал защищаться всеми доступными силами.