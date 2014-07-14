Из плена террористов освободили четырех военнослужащих из Ужгорода и Черновцов – депутат

Из плена освобождены четыре украинских военнослужащих из Ужгорода и Черновцов, которых террористы удерживали с 17 июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР» со ссылкой на народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Валерия Пацкана.

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«Освобождены военнослужащие Николай Копчанский, Антон Шимко, Вячеслав Пономаренко из войсковой части № 1778 Ужгорода и Ярослав Григорьев из части № 2588 в Черновцах. Солдаты попали в плен к террористам после того, как 17 июня их БТР был обстрелян возле города Счастье Луганской области», - заявил Пацкан.

По словам депутата, солдаты имеют травмы и ранения различной тяжести. Сейчас они следуют из зоны АТО в Запорожскую область для лечения.