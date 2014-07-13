Украина заручилась международной поддержкой в вопросе восстановления страны

Об этом заявил ТСН.Тиждень вице-премьер-министр Владимир Гройсман, передает ТСН.ua.

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"Я услышал серьезную готовность преодолеть вызовы, которые стоят перед Украиной", - сказал он, добавив, что все понимают, что события в Украине - не стихийное бедствие, а вызов для всех.

Владимир Гройсман также добавил, что осенью в Украину прибудет техническая миссия, которая намерена решить 2 вопроса помощи Киеву. В частности, первый этап будет касаться обустройства государственной границы, создания инфраструктуры, обеспечения людей, пострадавших от военных действий на востоке Украины, а также из-за аннексии Крыма Россией.

Второй этап, по словам вице-премьера, должен решить вопрос восстановления Украины. Этот этап рассчитан на 2 года. "Нам нужно многое сделать, чтобы сделать Украину европейской страной", - сказал Владимир Гройсман.