Террористы ведут обстрел жилых кварталов Луганска из "Града"
14:38, 13 июля 2014Политика
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Террористы в 13.00 начали обстрел жилых кварталов Луганска из установки "Град".
фото Илья Кононов / facebook.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, выстрелы "Града" прозвучали в квартале Южный Артемовского района. С утра раздаются взрывы и выстрелы из тяжелой артиллерии. Несколько раз срабатывала предупредительная сирена, пролетали военные самолеты.
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Общественный транспорт продолжает работу, работают около 40% магазинов и рынков, но людей на улицах практически нет.
Как сообщал УНИАН, за сутки в результате боевых действий в Луганске погибли 6 мирных жителей, еще 7 госпитализированы.
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