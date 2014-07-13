Террористы ведут обстрел жилых кварталов Луганска из "Града"

Как сообщает корреспондент УНИАН, выстрелы "Града" прозвучали в квартале Южный Артемовского района. С утра раздаются взрывы и выстрелы из тяжелой артиллерии. Несколько раз срабатывала предупредительная сирена, пролетали военные самолеты.

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Общественный транспорт продолжает работу, работают около 40% магазинов и рынков, но людей на улицах практически нет.

Как сообщал УНИАН, за сутки в результате боевых действий в Луганске погибли 6 мирных жителей, еще 7 госпитализированы.