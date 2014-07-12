За сутки в Луганске погибло трое мирных жителей
Скорая помощь за минувшие сутки осуществила 160 выездов.
Вчера, 11 июля, на территории Луганска обстановка оставалась напряженной.
Скорая помощь за минувшие сутки осуществила 160 выездов, из них по факту огнестрельных ранений и травм, полученных в результате боевых действий, - 28. Констатировано фактов гибели мирного населения – 3.
Об этом говорится на официальном сайте Луганского горсовета.
Госпитализированы пострадавшие в результате боевых действий в Областную больницу – 15 человек, в ЛГМБ № 8 – 7 человек, в ЛГКМБ № 1 – 3 человека.
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При обстреле Областного военного комиссариата и Областного онкологического диспансера пострадало 11 человек, из них госпитализировано в Областную больницу с тяжелыми ранениями – 8 человек, в ЛГМБ № 8 – 3 человека.
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В 13.40 поступило сообщение о попадании снаряда в жилой дом по ул. Кирова, 24, погибла женщина пожилого возраста. На место выехали пожарная служба и городская аварийно-спасательная служба. Спасатели провели демонтаж разрушенного железобетонного ограждения балкона в этом доме.