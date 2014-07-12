За сутки в Луганске погибло трое мирных жителей

Вчера, 11 июля, на территории Луганска обстановка оставалась напряженной.

Скорая помощь за минувшие сутки осуществила 160 выездов, из них по факту огнестрельных ранений и травм, полученных в результате боевых действий, - 28. Констатировано фактов гибели мирного населения – 3.

Об этом говорится на официальном сайте Луганского горсовета.

Госпитализированы пострадавшие в результате боевых действий в Областную больницу – 15 человек, в ЛГМБ № 8 – 7 человек, в ЛГКМБ № 1 – 3 человека.

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При обстреле Областного военного комиссариата и Областного онкологического диспансера пострадало 11 человек, из них госпитализировано в Областную больницу с тяжелыми ранениями – 8 человек, в ЛГМБ № 8 – 3 человека.

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В 13.40 поступило сообщение о попадании снаряда в жилой дом по ул. Кирова, 24, погибла женщина пожилого возраста. На место выехали пожарная служба и городская аварийно-спасательная служба. Спасатели провели демонтаж разрушенного железобетонного ограждения балкона в этом доме.