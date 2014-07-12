За ночь в зоне АТО погибли 3 военных, 23 ранены

Террористы совершили ряд обстрелов позиций сил АТО с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В частности, обстреляны позиции близ н.п. Нижнее Деревечко, Дьяково, Зеленополье. 1 военнослужащий погиб, 17 ранены.

Читайте также На Донбассе украинская авиация разгромила две базы и бронегруппу террористов

Кроме того, из минометов обстреляны позиции силовиков близ н.п. Металлист и Рубежное. 1 силовик погиб, 4 ранены.

Также Дмитрий Тымчук сообщил, что во время взятия под контроль н.п.Сиверск на фугасе подорвались несколько силовиков. 1 военнослужащий погиб, 2 ранены.