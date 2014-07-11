В Луганске силы АТО уничтожили колонну тяжелой техники боевиков
В Луганске украинские военные ответным ударом уничтожили колонну тяжелой техники боевиков, обстреливающих аэропорт.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев.
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По его словам, данную информацию ему сообщили непосредственно с места события члены его организации, а также местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.
По его словам, в Луганске, в поселке Видное украинская армия произвела ответный огонь по скоплению тяжелой техники боевиков. "После часа непрерывного обстрела террористами аэропорта в Луганске ответным артиллерийским огнем при поддержке авиации украинскими военными (около 18.00) уничтожена колонна техники боевиков",- сообщил Дмитрий Снегирев.
При этом добавил, что "по клубам дыма, который в настоящее время виден достаточно далеко и хорошо, можно судить о том, что уничтожено примерно 10-15 единиц тяжелой техники – танков и БТРов".