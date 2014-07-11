Следственный комитет РФ подозревает украинского полковника в убийстве оператора ОРТ в Донецке

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"В убийстве Анатолия Кляна подозревается командир дивизиона донецкого зенитного ракетного полка полковник Маламен, который, по версии следствия, лично отдал приказ стрелять на поражение в гражданских лиц, в результате которого и был убит Клян", - сказал Маркин.

Как сообщал УНИАН, 68-летний Клян погиб в конце июня в Донецке. Он получил смертельное ранение в живот.

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«Анатолий Клян вместе с корреспондентом и звукооператором поехал на съемку ночью в украинскую воинскую часть. Поездку организовала пресс-служба «Донецкой народной республики», – сообщил сайт «Первого канала».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства в Донецке Кляна.