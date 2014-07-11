В ряде городов на востоке Украины возобновили трансляцию украинских каналов

«В ряде городов, которые еще недавно находились в активной зоне АТО, удалось возобновить вещание украинских каналов. Параллельно происходит выключение российских», - цитирует пресс-служба члена Нацсовета Александра Ильяшенко.

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По его словам, сегодня, 11 июля, регулятору удалось отключить вещание российских телеканалов в Артемовске, Константиновке, Краматорске, Димитрово, Дружковке. Также ранее уже были отключены российские каналы в Краматорске, Славянске, Мариуполе и на юге Одесской области.

«Ситуация в восточных регионах очень сложная, поскольку провайдеры там находятся «под дулом автоматов» и не имеют физической возможности выключить российские телеканалы. Хотя такое желание у них есть», - отметил Ильяшенко.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что провайдеры Донецкой и Луганской областей не выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.