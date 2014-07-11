Из зоны АТО создано три транзитных коридора - министр инфраструктуры

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, об этом проинформировал министр Максим Бурбак.

«Из зоны АТО можно выехать бесплатно. Нам координационный штаб дает заказ и мы предоставляем для перевозки людей необходимое количество вагонов. Понимаю, что может где-то есть спекуляции, поэтому прошу сразу сообщать о таких случаях министерству – мы будем реагировать оперативно», - подчеркнул Бурбак.

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Он также напомнил о работе правительственной телефонной линии по номеру 0 800 507 309.

«Там сразу же предоставят информацию о том, куда и как человек может выехать, где он может остановиться, и где он может найти любую информацию», - сказал Бурбак.