Депутат Фельдман: Закон об особом статусе не «забирает рыбу» у Киева, а «дает удочку» Харькову

В парламенте появился законопроект о предоставлении Харькову особого статуса. Почему именно Харькову нужен такой статус? Кто лоббирует законопроект и получит от него выгоды и за чей счет может быть предоставлен особый статус «второй столице» Украины? Резонно спросить об этом у автора законопроекта – народного депутата Украины (фракция БЮТ) Александра а.

Александр Борисович, зачем Харькову закон об особом статусе города?

Есть такое понятие – «социальное государство». Наш законопроект призван построить такое государство в отдельно взятом городе. Это не попытка «забрать рыбу» у Киева, а способ – «дать удочку» Харькову. Это третий путь, между пассивностью региональных элит и заигрываниями на тему северодонецкого сепаратизма. Это тенденция к европейскому регионализму, а не к федерализму.

Почему Харьков заслуживает такой статус? Неформально город является второй столицей Украины. Харьков – второй по населению мегаполис в Украине, крупнейший индустриальный центр страны, а в СССР был крупнейшим после Москвы и Ленинграда. Это центр региона, который граничит с нашим крупнейшим торгово-экономическим и стратегическим партнером – Российской Федерацией. Он имеет второй в Украине научно-технический и образовательный потенциал. Кроме того, Харьков – это крупный инфраструктурный центр.

Основная идея законопроекта состоит в том, чтобы сохранить и закрепить за Харьковом этот статус официально. Такое закрепление, а также предоставление городу статуса свободной экономической зоны, территории приоритетного развития, центра Еврорегиона на границе с Россией, позволит привлечь инвестиции и внутренние ресурсы для очень динамичного развития города.

Почему же до сих пор Харькову удавалось обходиться без такого закона?

Вопрос риторический… Всего, что есть сейчас, – когда-то не было. Кроме того, в советские времена такой статус у Харькова был неформально. Город был на особом счету в Академии наук СССР, в Министерстве обороны, в Министерстве промышленности и т.д. По сути, мы предлагаем вернуться к тому статусу, который был у Харькова раньше. Только мы предлагаем гарантировать это на уровне отдельного закона.

Как Вы оцениваете перспективы прохождения этого законопроекта через парламент?

Думаю, в парламенте будет не сопротивление, а простое непонимание. Возможно будут даже обвинения в сепаратизме, разговоры о том, что Фельдман это делает для себя, что это породит целую волну законов о специальных статусах для каждого города и т.п. Нынешняя централизованная система слишком комфортна и понятна – никто ни за что не отвечает, с одной стороны, но с другой – никто и не высовывается. «Верхам» – не нужно, а «низам» – некогда.

Парадокс, но основное неприятие, думаю, будет именно на местном уровне и от депутатов-харьковчан, которые считают себя моими политическими оппонентами. Городская власть с удовольствием попытается обхаять это начинание, хотя по логике вещей – инициатива о создании депутатской группы «За Харьков!» и инициатива такого закона – должна была исходить от них…

Но я рассчитываю на главное – поддержку этого закона среди харьковчан. Уже на днях мы начинаем рекламу этого закона и телефонных линий, по которым можно будет предоставлять свои предложения к закону. Внести его в парламент после обсуждения с харьковчанами планирую в марте.

Эффективен ли будет такой закон, если местная власть уйдет от его обсуждения?

Если бы в городе была демократичная власть, можно было бы очень много сделать для Харькова, имея нормальное правительство, харьковское лобби в парламенте, международные связи. Можно было бы вместе разработать такой закон, обсудить его с чиновниками и директорами предприятий, устроить обсуждение в прямом эфире городского телевидения. Но имеем то, что имеем...

С другой стороны, в этом есть свои плюсы. Без участия местной власти в законе не будет „коррупционных дыр”, „закладок” и „заначек”. Закон станет законом для харьковчан, а не для власти. Нынешнее городское руководство – это похоронная команда. Ничего нового и хорошего они не в состоянии создать. Если этот закон будет принят, с ним будет работать уже совершенно другая команда.

Что даст закон бизнесменам, руководителям предприятий, территориальной общине Харькова?

Прежде всего, Харьков станет свободной экономической зоной (комплексного типа), где будут действовать особые льготные экономические условия для иностранных и отечественных предприятий. А это – развитие промышленности, инвестиции, высокооплачиваемые рабочие места…

Далее. Как город со специальным статусом Харьков расширит географию расположенных в нем дипломатических консульств и торговых представительств. Это облегчит работу предпринимателей, поможет многим наладить бизнес с иностранцами.

Харьков начнет интенсивно развиваться в качестве ключевого логистического центра и таможенного порта. Только в сфере таможенного оформления и логистики будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, будут расширены права органов местного самоуправления в системе местных налогов и сборов. Кардинально усилится роль городской общины в принятии городских решений. Мы приведем в соответствие с этим законом Устав городской общины, который станет уставом для горожан, а не для власти. Будет закреплен обязательный характер референдума и массовых обсуждений программы градостроения, что тоже повысит роль общины в жизни города. Усилится и государственный контроль над деятельностью местной власти.

В целом законопроект состоит из более чем 200 статей, в нем множество ноу-хау.

Откуда возьмутся средства для поддержания специального статуса?

Их не надо ниоткуда брать, они будут заработаны. Принципиальная идея закона – построение эффективной городской экономики. Статус территории приоритетного развития, где действует специальный режим инвестиционной деятельности, позволит вводить налоговые, таможенные льготы для инвестиционных проектов, одобренных органами местного самоуправления.

В законе есть также новая норма о создании коммунального банка Харькова. При этом долги банка (сформированные в результате политики займов) – не являются долгами общины. Займы городская власть сможет взять только у муниципального банка, а не у коммерческих банков, как сейчас.

Предусмотрен механизм коммунального кредита, который позволит городу строить новые предприятия. При этом устанавливается максимальная величина выплат по муниципальному долгу, а также ряд „антикоррупционных условий”: источником погашения займа не могут быть новые займы, погашение облигаций муниципального займа нельзя будет провести ценными бумагами, посредством имущества коммунальных предприятий, природными ресурсами. Деньги от муниципального займа будут идти только в городской бюджет и расходоваться только на инвестпроекты, покупку оборудования, но не на решение текущих проблем.

Кроме того, можно будет финансировать местные программы и коммунальными лотереями, средства от таких лотерей лотереи будут собственностью городской общины и не смогут быть изъяты в бюджет других территориальных общин или, скажем, в госбюджет.

Планируется также ввести практику коммунальных инвестиций. Инвестиции по решению органов местного самоуправления будут направляться из средств коммунального кредита или фондов, созданных по решению органов местного самоуправления.

Кроме того, уверен, что не только найдутся средства на решение насущных проблем, но и будет создана так называемая „муниципальная рента”. То есть доход городской общины, который может быть направлен либо на потребление, либо на строительство новых заводов. Опять таки – как решит община.

Учтены ли в законопроекте пожелания харьковских экспертов, юристов, предпринимателей?

Поскольку я не являюсь крупным городским чиновником или министром – у меня нет механизма, который позволял бы собрать всех за одним столом.

Инициированный мною закон – это выполнение моих обещаний перед избирателями. Я говорил, что мы создадим депутатское объединение «За Харьков!» – оно создано, обещал разработать вышеупомянутый законопроект – мы его разработали. Но многие люди, особенно ректора, директора, чиновники – наверняка побоятся «светиться» рядом с Фельдманом, потому что могут потерять свою работу. Поэтому мы пошли другим путем – открываем телефонные линии и Интернет-форумы для обсуждения закона и внесения в него поправок. Любой желающий сможет внести в закон свою лепту.

Беседовал Василий Ружанский