Террористы не смогут завоевать сердца жителей Донбасса - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями общественных реформаторских движений.

Порошенко заметил, что украинской власти за короткое время удалось восстановить важнейшие участки жизнедеятельности в освобожденном от террористов Славянске, в том числе уже есть электроснабжение, через несколько дней будет вода.

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Президент добавил, что не завоевать террористам «сердца людей, люди уже имеют возможность видеть не только пропаганду иностранного телевидения, но и собственными глазами увидеть, кто такой украинский военный, Украинское государство и как оно относится к своим гражданам».

"Нет сегодня большего задания, чем сохранить государство", - подчеркнул президент, заметив, что тема войны поглощает все остальные темы.

По его словам, именно из тех людей, которые сегодня идут в ряды армии, рождается настоящая нация.

Порошенко заметил, что за короткий срок удалось возобновить боеспособность армии.

"Смотрите, прошел месяц, за этот месяц мы огневым рубежом закрыли украинскую границу. Да, сегодня еще кто-то пытается протиснуться, но они платят большую цену - танки, грузовики...", - отметил президент.

Порошенко отметил, что за десять дней силы АТО вдвое уменьшили территорию боевых действий.

"Сейчас проходит блестящая, самая масштабная операция военных, Национальной гвардии", - сказал он.

"Мы продемонстрировали, что украинское войско сегодня является очень боеспособным", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что сегодня у украинских военных высокий боевой дух.