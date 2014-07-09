Террористы создали штаб в Попасной Луганской области

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "В городе Попасная на Луганщине в микрорайоне в здании прокуратуры создан штаб террористов. В микрорайоне боевики осуществляют обход по квартирам жителей и вынуждают их покинуть свои жилища и начинают переделывать их в огневые позиции", - отметил он.

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"Инженерная разведка украинских военных доложила о минировании выезда из города в сторону Артемовска и Троицкого и предупредила об этом местное население", - сказал Андрей Лысенко.