Террористы создали штаб в Попасной Луганской области
17:52, 09 июля 2014Политика
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Террористы создали штаб в Попасной Луганской области и заминировали выезды из города.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "В городе Попасная на Луганщине в микрорайоне в здании прокуратуры создан штаб террористов. В микрорайоне боевики осуществляют обход по квартирам жителей и вынуждают их покинуть свои жилища и начинают переделывать их в огневые позиции", - отметил он.
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"Инженерная разведка украинских военных доложила о минировании выезда из города в сторону Артемовска и Троицкого и предупредила об этом местное население", - сказал Андрей Лысенко.
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