Порошенко раздал государственные награды военным в зоне АТО
Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами Украины военнослужащих и милиционеров, которые находятся сегодня в зоне АТО.
Соответствующий указ обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины президент наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени двух подполковников, в том числе медслужбы, двух старших лейтенантов и майора Вооруженных сил Украины.
Орденом "За мужество" III степени награждены один лейтенант, один старшина, один сержант, двое старших сержантов, шестеро младших сержантов, трое старших солдат и 11 солдат ВСУ.
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В органах и подразделениях Министерства внутренних дел орденом "За мужество" ІІІ степени награждены сержант резерва и старший лейтенант.
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Как сообщал УНИАН, 8 июля Порошенко посетил Славянск. Во время поездки президент наградил военных, отличившихся при проведении антитеррористической операции в Донецкой области.