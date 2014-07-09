В Луганске боевики повредили магистральный газопровод, возможен взрыв

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев, заверив, что данную информацию ему передают непосредственно с мест происшествия местные жители, среди которых члены его общественной организации, очевидцы того, что происходит.

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По его словам, в результате обстрела «в районе аэропорта перебито газовую трубу и сейчас в этом месте происходит утечка газа». «Опасность заключается в том, что из-за непрерывного интенсивного огня со стороны террористов в месте утечки газа возможен взрыв», - подчеркнул Снегирев.